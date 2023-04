Intempéries en Belgique: plusieurs cours d’eau sont en pré-alerte de crue en Wallonie

En raison des abondantes pluies observées ces derniers jours, plusieurs cours d’eau situés en Wallonie étaient en pré-alerte de crue samedi matin, selon la dernière mise à jour du portail Hydrométrie du service public wallon (SPW). En l’état actuel des prévisions, les seuils d’alerte ne devraient toutefois pas être atteints. Plusieurs cours d’eau sont concernés. Les seuils de pré-alerte pourraient ainsi être atteints en milieu de journée sur la Dendre canalisée et ses affluents. La hausse de débit attendue sur le bassin de la Senne devrait, elle, pouvoir être contenue dans les ouvrages de rétention de crue (vides et opérationnels), et au final ne pas franchir les seuils de pré-alerte. Le même raisonnement vaut pour le canal Charleroi-Bruxelles.

Plus à l’est, les seuils de pré-alerte pourraient en revanche être atteints ce samedi en début d’après-midi sur la Vesdre et ses affluents et en fin d’après-midi sur l’Amblève et ses affluents. En milieu de soirée, c’est l’Our qui pourrait suivre.

Concernant l’Ourthe (moyenne et supérieure), les seuils de pré-alerte pourraient être franchis dans la nuit de samedi à dimanche dans la partie aval du bassin tandis que des dépassements dans la partie amont du bassin ne sont pas à exclure.

Pour la haute et moyenne Semois, la Sure et la Chiers, des précipitations abondantes ont été observées sur le bassin de la Semois (jusqu’à 30 l/m² localement) ces dernières 24 heures, note le SPW. Couplées aux précipitations prévues d’ici dimanche minuit, les seuils de pré-alerte pourraient être atteints dans les zones amont du bassin et les débits pourraient se maintenir autour du seuil de pré-alerte jusqu’à dimanche inclus.