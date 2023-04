De faux policiers dans «Touche pas à mon poste» ? La préfecture de Police saisit la justice, la production de l’émission et un des témoins réagissent (vidéo)

Pendant trente minutes, les quatre hommes ont expliqué en quoi consistait réellement leur travail au cours de ces manifestations. « La BRAV-M a été créée pour aller chercher les éléments les plus radicaux et les plus violents », a indiqué l’un d’entre eux. « Dans le maintien de l’ordre à l’époque de la loi travail par exemple (…), l’opinion publique nous reprochait d’être inactifs. Parce qu’à l’époque, la doctrine était de ne pas aller au contact et de ne rien faire. Ensuite, lorsqu’on a adapté notre doctrine, on l’a adaptée à la violence. Ce ne sont pas les policiers qui sont devenus de plus en plus violents. Ce sont les affrontements qui sont devenus de plus en plus violents. »