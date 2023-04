Olivier, 38 ans, est brûlé à 97% de la surface de son corps: «Je faisais du camping sauvage, ma tente s’est enflammée»

Il franchit le pas de la porte avec des lunettes de soleil. En ce début d’après-midi dans le sud-ouest de la Marne, l’intensité lumineuse est plutôt vive sous le ciel nuageux. On apprendra plus tard que cet habitant de Corroy, près de Fère-Champenoise, ne craint pas particulièrement les rayons du soleil. « C’est plus une habitude », confie-t-il. Quand il retire ses lunettes, la couleur de ses yeux bleus tranche avec le contour de ses paupières particulièrement rouge. La peau de son visage raconte son histoire, comme 97 % de son corps. Un lourd accident survenu il y a 29 ans raconte l ’Union .

« On m’a secoué et on m’a dit de me tirer de là. À un certain degré de brûlure, le système nerveux est rapidement déconnecté. On ne se réveille même pas. Plus une brûlure est grave et plus elle est indolore, en tout cas dans un premier temps », explique-t-il. Une fois éveillé, Olivier Ferrand ne se rend pas compte de la gravité de la situation.