Landry Dimata revient sur son passage à Anderlecht: «J’étais frustré car j’adorais le style de Kompany mais je ne pouvais pas participer»

Le sourire n’est pas feint. Landry Dimata est heureux de pouvoir accueillir des journalistes belges dans le restaurant attenant au stade de NEC Nimègue niché dans une forêt. À 25 ans, l’attaquant a retrouvé goût au ballon rond après plusieurs années difficiles entre un passage à Anderlecht jonché par des blessures au genou et une aventure à l’Espanyol où il est passé du rêve au cauchemar. Prêté sans option d’achat à NEC Nimègue, Dimata affronte le PSV Eindhoven ce samedi (20h). L’occasion de faire gonfler ses statistiques – 8 buts et 2 assists en 22 matches de championnat – et d’attirer le regard des recruteurs. Avec parfois un brin de mégalomanie, le garçon est toujours pleinement convaincu qu’il peut encore atteindre les sommets du football.

Landry Dimata, que vous a-t-il manqué pour réussir à Anderlecht ?

Un peu de chance. J’avais un objectif très clair. À fond la caisse une saison où on se qualifie pour l’Europe, puis une deuxième et une troisième année et ensuite j’allais dans un championnat du top. (Il laisse un silence). Cela ne s’est pas passé comme prévu. Je me suis blessé au genou. Sans contact, rien du tout. J’avais si bien commencé ma saison. J’allais certainement mettre plus de 20 buts.

Cette blessure, cela a été une longue histoire à Neerpede…

La situation était particulière. On ne comprenait pas cette blessure. On a voulu rester discret et en même temps il y avait beaucoup de fuites dans la presse. Pour moi, la situation était floue. On ne savait pas si j’allais continuer à jouer ou m’opérer. Beaucoup de gens parlaient d’une fin de carrière. J’ai vu le docteur Declercq (NDLR : spécialiste du genou qui opère de nombreux footballeurs). Il m’a dit « ce n’est rien du tout ». Je devais me faire opérer et bien bosser. Il avait vu bien pire.