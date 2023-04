Arthur Theate revient sur son échec au Standard: «C’est peut-être grâce à ça que je suis à Rennes et chez les Diables»

Titularisé au poste d’arrière-gauche par Domenico Tedesco, Arthur Theate a brillé lors des victoires des Diables en Suède et en Allemagne. Dans un entretien accordé au journal l’Équipe, le défenseur belge est revenu sur ce changement de poste en sélection.

« C’était mon poste à compter des moins de 15 ans, après avoir démarré comme attaquant, j’ai évolué excentré gauche. Finalement, je n’y ai plus joué du tout et me revoilà latéral gauche en sélection. On est bien repartis, c’était assez cool dans cette période de renouveau pour la sélection », s’est réjoui Theate, qui est ensuite revenu sur son échec au Standard de Liège il y a trois ans.