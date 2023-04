Menacés, les quatre points d’arrêt de Huy-Waremme sont finalement conservés par la SNCB

Ce vendredi, le conseil d’administration de la SNCB s’est réuni pour adopter son nouveau plan de transport pour la période 2023-2026. Préalablement à l’adoption de ce plan, le scénario d’une fermeture de 22 points d’arrêt, émanant du comité de direction de la SNCB et sans concertation avec les communes, avait été évoqué, dont 4 points d’arrêt dans notre arrondissement : Bas-Oha (Wanze), Voroux (Fexhe), Bleret (Waremme) et, enfin, Sy (Ferrières).

« Du potentiel »

« Une meilleure offre de transport est nécessaire pour attirer plus de voyageurs et non l’inverse. Les points d’arrêts de notre arrondissement ont du potentiel et doivent être davantage valorisés par la SNCB et les communes », souligne le député fédéral Ecolo Nicolas Parent.