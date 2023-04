La gare de Mons transformée en casino, fontaine à bière géante à Jurbise, parc Playmobil dans le Borinage: êtes-vous tombés dans le piège des poissons d’avril?

Vous vous êtes sans doute réveillés ce samedi en lisant des infos surprenantes sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être même tombés dans le piège, avant de comprendre qu’on était le 1er avril. Une journée spéciale blagues qui montre une nouvelle fois que la région de Mons-Borinage a de l’imagination et ne manque pas d’humour.

– Le Mons Blog annonce une grande nouvelle : la vente de la gare de Mons, elle accueillera un… casino ! « Le prix de la transaction n’a pas été communiqué mais on parle de 250 millions d’euros ce qui renflouera sérieusement les finances de la SNCB », peut-on notamment lire. « Après avoir été capitale culturelle, Mons deviendrait-elle la capitale des jeux ? »

– La députée-bourgmestre Jacqueline Galant l’annonce sur son profil Facebook : une fontaine à bière géante débarque à Jurbise, en face du château communal. « J’ai eu cette idée grâce à mes nombreux voyages en Europe et partout dans le monde », explique-t-elle tout en annonçant le lancement d’un crowdfunding. « L’objectif n’est pas que les gens se saoulent ni même de faire concurrence à nos enseignes mais bien de promouvoir nos bières locales et notre folklore. »

Jacqueline Galant veut créer une fontaine à bière. - Belga

Nuit au cachot

– La police boraine annonce désormais la possibilité pour ceux qui le souhaitent de passer une nuit au… cachot. Il faudra toutefois débourser 70 €. « Sont inclus dans le prix : la visite du complexe cellulaire, du local de fouille, une couchette et une couverture ainsi que le forfait ‘petit-déjeuner du détenu’ », indique la zone boraine. « À l’issue d’une nuit que nous espérons dépaysante, un policier viendra vous libérer le lendemain matin aux alentours de 7h. »

Lire aussi Voici tous les poissons d’avril lancés dans la région de Mons-Borinage!

– À partir du 1er juin 2023, chaque ménage quévysien sera obligé d’accueillir au minimum trois poules et un coq. « Les personnes habitant dans des appartements seront autorisées à placer leur poulailler sur leur balcon sans demander de permis », ajoute le collège. « Nous avons voulu avec cette décision montrer combien nous souhaitons que Quévy conserve son appartenance rurale. »

– Les échevins montois n’ont pas non plus résisté à la tentation. Achile Sakas annonce notamment son départ du collège communal. Marie Meunier, Mélanie Ouali et Stéphane Bernard, qui font référence à l’interpellation au conseil communal concernant les vidéos du salon de l’agriculture, annoncent se lancer dans la chanson. Ils sortent leur premier single « Eric, Erac ». « Tous les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. Restez connectés, notre album de chansons folkloriques sort tout bientôt », ajoute Marie Meunier.

Les futures grandes vedettes du concert du vendredi du Doudou? - Facebook

Des tunnels

– Les travaux dans Mons ont aussi inspiré les internautes. On annonce ainsi la création d’un tunnel pour éviter les chantiers. « Il partira du parking de la gare jusqu’au parking de la Grand’Place. » D’autres expliquent qu’une escadrille de drones sera affectée au service du citoyen. Des drones qui serviront à transporter les Montois. « Ce service sera gratuit mais il est demandé à l’utilisateur de se munir d’un casque de vélo, ou mieux, de chantier. »

– L’hôtel Van der Valk annonce de son côté que sa salle « Car d’Or » change de nom et devient « Cat d’Or ». Une pièce réservée aux chats. « A seulement 400€ la journée, faites vivre à votre chat le confort et le luxe d’un Van der Valk », détaille l’établissement sur les réseaux sociaux.

Beyonce

– Top Mondel Belgium communique une incroyable nouvelle : la venue de la chanteuse Beyonce pour la finale mondiale du concours qui aura lieu à… Monaco.

Beyonce à Monaco? - AFP

– Le musée Van Gogh annonce aussi un formidable projet : bientôt un parc Playmobil dans le Borinage ! « Cette semaine, nous avons appris l’annulation du projet de la création d’un Legoland à Charleroi », détaille le musée. « Ce projet a donné des idées à un autre géant du jouet. En effet, Playmobil vient d’annoncer sa volonté de créer un parc dans le Borinage. »