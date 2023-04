Découvrez l’actrice qui incarnera Lilo dans l’adaptation en prise de vues réelles du dessin animé «Lilo et Stitch» (photo)

Alors que le film « La petite sirène » est attendu au mois de mai 2023, Disney s’apprête encore à adapter un de ses classiques en prise de vues réelles (avec de vrais acteurs). Le prochain long-métrage sur la liste n’est autre que « Lilo et Stitch », film d’animation à succès sorti en 2002, qui raconte l’amitié entre une petite Hawaïenne de 6 ans, Lilo, et un extraterreste malicieux prénommé Stitch.

Si le film est actuellement en développement, les premiers noms du casting ont été dévoilés. Selon « The Hollywood Reporter », Zach Galifanakis (« Into the wild », « Very bad trip ») campera l’un des aliens qui tenteront de capturer Stitch.