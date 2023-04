21e jour de grève au Delhaize de Mouscron: «Des larmes, des craintes, on se retrouve parfois seul face aux boîtes de conserve, mais on tient!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Atmosphère un peu particulière, ce samedi midi, au magasin Delhaize du parc commercial « Les Dauphins » à Mouscron. Où la convivialité autour d’une table généreusement dressée et la force qui anime toujours les représentants syndicaux contrastaient avec la détresse de certains travailleurs et le désarroi de clients incrédules. « Ils sont nombreux à nous manifester leur soutien, mais il y en a aussi beaucoup qui débarquent avec leur caddy et tentent de passer la porte sans se rendre compte que nous sommes fermés », explique Donatella Mezzina, représentante CNE, 18 ans de magasin.

Le PTB est à nouveau présent pour soutenir le personnel. - J.-M.MA.

« Notre action du jour vise justement à rappeler le pourquoi de notre mouvement. Nous voulons simplement qu’une discussion soit ouverte. Un brin fataliste, je pense que la direction parviendra à sa volonté de franchiser, mais nous, nous savons comment cela se traduira sur nos emplois, nos vies. Le futur patron indépendant aura le loisir de « frapper » à sa guise : 1. au niveau des maladies longue durée, 2. en ce qui concerne les mi-temps médicaux (qui jouissent dans les magasins intégrés de certaines adaptations), 3. auprès des « anciens » qui coûtent trop cher (en allant chercher la petite bête), et 4. sur les syndicats. »