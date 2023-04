Bonne nouvelle à Herstal: réouverture de la N671 dès ce mardi 4 avril!

« Bonne nouvelle ! La N671 (la partie située derrière l’IPES, comprise entre le nouveau giratoire « Chera » et le provisoire situé au pied de la place Licourt) sera ouverte à la circulation ce mardi 4 avril en fin de journée, ce qui permettra de relier le pied de la place Licourt à la rue Arnold Delsupexhe dans les deux sens de circulation », peut-on lire sur la page Facebook de l’administration communale de Herstal.

Et de préciser toutefois : « Attention, la rue du Prince (rampe d’accès à l’ancien Pont de Wandre, juste à côté de l’IPES) ne communique plus avec la N671. Il est prévu de cheminer via les deux giratoires 12ème de Ligne et « Chera » dans les deux sens de circulation. »