Un habitant de Grâce-Hollogne viole et abuse de deux jeunes filles atteintes d’un handicap mental: il les avait menacées de mort

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de solliciter l’avis d’un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels avant de rendre son jugement dans le dossier d’un habitant de Grâce-Hollogne poursuivi pour avoir commis un viol et des atteintes à l’intégrité sexuelle sur deux jeunes filles âgées de 15 et 17 ans et souffrant d’un handicap mental.

Le prévenu avait rencontré une des deux jeunes filles sur Facebook et l’avait invitée, avec son amie, chez lui le 14 avril 2018. Le prévenu avait alors imposé des attouchements aux deux jeunes filles et violé l’une d’elles.

Après les avoir mises en confiance en prétendant être le cousin du père d’une des victimes, le prévenu avait tenté de déshabiller ses deux invitées, les avait menacées de mort et attaché l’une d’elles sur une chaise avant de la violer.

Comportement protecteur

Les deux jeunes filles avaient dénoncé les faits le jour-même. Le prévenu avait affirmé avoir adopté un comportement protecteur.

En état de récidive légale, le prévenu encourt une peine de 5 ans de prison assortie d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines. Afin d’évaluer s’il est apte à se soumettre à d’éventuelles conditions probatoires, le tribunal a décidé de solliciter l’avis d’un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels.

L’affaire sera réexaminée le 29 septembre.