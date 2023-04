«Furtive»: c’est quoi ce thriller sud-africain qui figure dans le top 3 des séries les plus regardées sur Netflix en Belgique?

Netflix tente de développer son offre de contenus sud-africains. Et c’est une très bonne nouvelle. Dans la liste, on retrouve notamment la série « Blood and Water », une sorte de « Elite » à l’africaine, qui suit les aventures d’un groupe de lycéens. Sorti en 2020, ce teen drama se compose aujourd’hui de trois saisons et est toujours en production. Mais ses producteurs avaient visiblement besoin d’un nouveau challenge. La preuve, ils viennent de dégainer une toute nouvelle création, « Furtive » (ou « Unseen » en V.O.), également disponible sur Netflix.

de videos

Sur six épisodes, ce thriller policier concentre son histoire sur Zenzi Mwale, une femme de ménage au quotidien banal, qui part à la recherche de son mari disparu. Elle découvre alors un monde violent et criminel, dans lequel son époux évoluait…