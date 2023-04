Les travailleurs du Delhaize des Bastions à Tournai disent «non merci aux deals de Delhaize»: 70 emplois menacés

Début mars, Delhaize annonçait sa décision de franchiser ses 128 magasins intégrés. Cela signifie une cession à des indépendants, par laquelle les 9.000 travailleurs concernés seront transférés dans une commission paritaire pratiquant de moins bonnes conditions de travail et de rémunération.

« Une telle situation est inadmissible, nous nous opposons totalement au passage à la franchise », expose Kara Delrue, permanente interprofessionnelle CSC Hainaut Occidental. Le passage à la franchise implique en effet moins de travailleurs que pour un Delhaize intégré, la disparition des délégations syndicales, des horaires de travail plus conséquents, des jours fériés et des dimanches au travail, des salaires plus bas, des avantages non garantis. « Dans ce cadre, nous avons décidé de mener une action de sensibilisation en front commun ce samedi, au Delhaize des Bastions à Tournai ».