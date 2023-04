Wout van Aert – Mathieu van der Poel – Tadej Pogacar: le Tour des Flandres ne peut pas leur échapper!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le point d’orgue de la campagne flamande a rarement été aussi prometteur dans son intensité. La finale qui se jouera entre Bruges et Audenarde ne pourra en aucun cas être d’un niveau inférieur à ce qui a été produit et proposé jusqu’ici. C’est dire si les six heures (et plus) de vélo reproduites dans leur intégralité à la télévision risquent d’agacer la quiétude dominicale pour ceux qui n’aiment pas le cyclisme !

La copie parfaite rendue par l’équipe Jumbo-Visma en amont de la grand-messe avec cinq victoires de rang (Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, GP E3, Gand-Wevelgem et A Travers la Flandre) a certes eu le don de faire briller la tunique or des « abeilles » mais une victoire au Tour des Flandres est bien plus clinquante encore. Wout van Aert en a apporté la démonstration en se privant du succès à Gand-Wevelgem puis en renonçant aux derniers réglages à Waregem. Tadej Pogacar s’est quant à lui préparé à Monaco et Mathieu van der Poel sous le soleil de la Costa Blanca.