Guerre en Ukraine: la victoire ukrainienne est «peu probable cette année», «je ne dis pas que c’est impossible, je dis simplement que c’est une tâche très compliquée»

Les États-Unis sont l’un des principaux alliés de l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe, qui dure depuis plus d’un an, et lui ont alloué des milliards d’euros d’aide. La livraison de missiles à longue portée de type ATACMS n’est cependant pas prévue, a expliqué le général Milley. « Nous avons relativement peu de missiles ATACMS et nous devons nous assurer de maintenir nos propres stocks de munitions. »