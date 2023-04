Lutte contre la pauvreté: deux projets soutenus par le gouvernement wallon à Mons-Borinage

Le gouvernement wallon a décidé d’aider financièrement 33 projets locaux de sortie de la pauvreté et de soutien des personnes précarisées. Ces projets, répartis à travers la Wallonie, ont pour objectif de soutenir l’émancipation des personnes précarisées par l’accès à un emploi correctement rémunéré, au logement et au bien-être.

Huit projets ont été retenus en province du Hainaut. Parmi eux, deux ont été lancés à Mons-Borinage. Le CPAS de Frameries va recevoir un subside de 210.000 €. Grâce à cette aide, le CPAS va engager un éducateur spécialisé et un capteur de logement (qui sert de médiateur entre le locataire, le propriétaire et les travailleurs sociaux) pour renforcer l'accompagnement socio-éducatif lors de l'hébergement et augmenter les possibilités de logements à long terme.

« Trop de Wallonnes et de Wallons vivent encore aujourd’hui dans une situation de pauvreté, et ce phénomène s’est accentué avec les dernières crises », réagit Elio Di Rupo dans un communiqué. « C’est pourquoi le gouvernement a pris à bras-le-corps cette problématique en lançant cet appel à projets. Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec les acteurs de terrain et aider les personnes concernées à sortir de la pauvreté. Ces premières actions vont permettre de soutenir l’émancipation des personnes précarisées par l’accès à un emploi correctement rémunéré, au logement et au bien-être. »