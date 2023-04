«Attraction»: une nouvelle série belge débarque sur la Une Lorsqu’une mort survient dans le même hôtel que celui où loge son mari, la suspicion vient perturber le doux quotidien d’Agathe. Et si l’homme qu’elle aime n’était pas celui qu’il prétend être ? Marc Bo / Les Gens

Par Lenny Verhelle

Après « Des gens bien », « 1985 » et la saison 3 d’« Ennemi public », la RTBF lance sa nouvelle série belge : « Attraction », un thriller d’ores et déjà auréolé du prix de la meilleure fiction francophone étrangère au festival de La Rochelle, en septembre dernier. Il faut dire qu’il a de vrais bons arguments, à commencer par son récit, sombre et tendu. Un crescendo d’émotions ponctué de surprises, couché sur le papier par Barbara Abel. « Le pitch est très simple : c’est l’histoire d’une femme dont le mari part souvent en voyage d’affaires. Un jour, elle se demande ce qu’il y fait vraiment, et commence à mener l’enquête », résume modestement la reine belge du roman psychologique. Une histoire née de l’imagination de la productrice Catherine Burniaux, dont l’époux cumulait lui aussi les déplacements professionnels, et qui a fait appel à l’écrivaine. « Ça parle évidemment du couple, de la famille, des apparences et du vernis qui se craquelle. La série questionne ce qu’on est prêt à sacrifier, jusqu’où on peut aller pour maintenir l’équilibre familial… mais on parle aussi d’une femme sous emprise, qui n’avait pourtant pas le tempérament à l’être. »

Pour sa toute première création pour la télé, Barbara Abel reste donc dans ses pantoufles. « Peut-être un peu par facilité, ou par paresse », s’amuse l’auteure, dont le livre « Derrière la haine », adapté une première fois au cinéma en 2018 sous le titre « Duelles », connaîtra cette année une seconde adaptation, américaine cette fois, avec Jessica Chastain et Anne Hathaway. « Toutes les relations, toutes les émotions sont exacerbées à partir du moment où l’action se passe dans une famille. Dès qu’on situe un problème dans ce cadre, ça prend une intensité, une ampleur toujours très intéressante. »

Lire aussi Hadja Lahbib va incarner une juge dans la nouvelle série de la RTBF, «Attraction» (photo) Duo franco-belge Dans les rôles principaux, on retrouve la comédienne belge Laura Sepul (« Baraki ») et l’acteur français Lannick Gautry (« Le tueur du lac », « Vise le cœur »). La première incarne une mère en proie au doute, prisonnière d’une cage dorée dont elle n’avait pas idée. « C’est plus facile de croire que tout va bien, qu’on vit dans une belle maison, avec de beaux enfants, un beau mari qui nous aime et qui nous gâte… » analyse l’interprète de la sensible Agathe, qui ne manque toutefois pas de ressources. « Elle ne se rend pas compte que c’est grave de ne pas avoir sa propre carte de banque, de ne pas pouvoir porter ce qu’elle veut comme vêtement, ou de ne pas pouvoir boire un verre d’alcool si elle en a envie. Il lui dit que c’est pour son bien, parce qu’elle est très fragile… et elle préfère le croire. Et puis, à un moment donné, il va se passer un événement trop grave qui va faire qu’elle ne peut plus se voiler la face, qui va la mettre face à ses responsabilités. »