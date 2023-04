Restaurateurs et trafiquants: une peine de 4 et 5 ans d’emprisonnementa été prononcée contre deux Liégeois dans un important trafic de cocaïne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des peines de cinq ans et de quatre ans d’emprisonnement (chacune accompagnée d’un sursis d’un an) ont été prononcées par le tribunal correctionnel de Liège à l’encontre des deux principaux prévenus d’un dossier de trafic de cocaïne, survenu entre 2020 et 2022. L’un avait un snack à Liège, l’autre travaillait dans une pizzeria à Flémalle…

Le dossier avait été ouvert suite à un contrôle routier au retour de Maastricht, réalisé en février 2021 avec un chien pouvant détecter la drogue et l’argent. En apercevant le barrage, le conducteur d’une voiture était sorti précipitamment de l’autoroute, il avait pris la direction de Visé, empruntant un sens interdit avant de se stationner.