Plusieurs exhumations sont prévues au cimetière de Hollogne-sur-Geer: «Il y a une demande pour de nouvelles concessions»

Suite à quoi Michèle Kinnart, conseillère IC, s’est permis d’interpeller : « J’espère que les proches ont été prévenus suffisamment tôt. Malgré les affichages, il se peut que les familles ne les aient pas vus et, une fois à la Toussaint, se rendent compte que la tombe n’est plus là et que le corps a été disposé dans l’ossuaire. On veut absolument éviter une telle situation. Ne serait-ce pas judicieux de joindre, si possible, directement les proches des défunts pour s’en assurer ? »