«Court-Circuit», le marché des produits locaux sur la place Cathédrale de Liège, c’est reparti dès le 6 avril!

« Tous les jeudis à partir du 6 avril, et ce, jusqu’au 12 octobre, une vingtaine de producteurs sont prêts à vous accueillir pour vous partager leur savoir-faire sur la magnifique place de la Cathédrale, de 12h à 18h. Le nouvel horaire de cette édition va permettre à chacun de profiter du temps de midi, mais également de la fin de journée pour effectuer ses courses. »

Voilà une joyeuse et positive annonce de la Ville de Liège, via Maggy Yerna, l’échevine en charge du Développement économique et territorial, en collaboration avec l’ASBL « Les Manifestations liégeoises ».