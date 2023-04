Du changement pour les banques en Belgique: «Cet accord est une garantie pour chaque citoyen», certains le critiquent!

En outre, les opérations gratuites ne seront plus limitées aux distributeurs automatiques de billets de la seule institution bancaire du consommateur : ce dernier pourra effectuer 24 retraits gratuits par an aux distributeurs automatiques de billets, quelle que soit la localisation du distributeur.

Autre point de l’accord intervenu vendredi entre ministres et banques : en zones urbaines, des distributeurs voués à disparaître seront soit conservés soit remplacés. Des garanties ont été obtenues concernant le maintien ou la création de 80 distributeurs automatiques de billets dans des endroits stratégiques. L’objectif est, notamment, de résoudre le problème d’accessibilité et de files d’attentes aux guichets automatiques, en particulier en région bruxelloise.

Cela fait des années que les grandes banques démantèlent progressivement leur réseau de distributeurs automatiques, bien plus coûteux pour elles que les transactions électroniques qui ont explosé en parallèle. Mais la nécessité de maintenir un réseau de distribution suffisamment proche des personnes plus vulnérables, ainsi que des lieux de dépôt pour les commerçants et indépendants, a fait de l’accessibilité aux distributeurs automatiques un enjeu politique sensible.

En 2027, ce seront donc quelque 4.000 guichets automatiques qui seront répartis sur l’ensemble du territoire, « plus harmonieusement qu’aujourd’hui », selon le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne, signataire avec le ministre des Finances Vincent Van Peteghem et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand.

«Avec cet accord, la situation va continuer à se dégrader»

Dans la foulée, et au travers d’un communiqué commun, Financité, Test Achats et Okra ont réagi en indiquant que «le gouvernement et le secteur bancaire ignorent le droit à l’accès à l’argent liquide».

Celles-ci jugent «insuffisant» l’accord trouvé prévoyant l’installation de plus de 200 nouveaux distributeurs automatiques de billets d’ici fin 2025.

Pour eux, l’accord ne remplit pas la liste des exigences portées par les organisations, qui réclamaient au moins 5.900 distributeurs, soit le nombre de distributeurs que la Belgique comptait fin 2021. Les organisations demandaient par ailleurs à ce qu’au minimum 95% de la population ait accès à un distributeur offrant l’assortiment de base (retrait, dépôt…) dans les 2,5 km par la route et au minimum 98% de la population dans les cinq km par la route. Elles revendiquaient en outre que chaque commune dispose d’un nombre d’appareils équivalent à au moins un automate par tranche de 1.500 habitants.

«Les autorités fédérales et Febelfin sont parvenues à un accord largement insuffisant sur le dossier des distributeurs de billets. Les besoins et les droits des consommateurs et consommatrices sont ainsi ignorés», déplorent amèrement les trois organisations. Ces dernières avaient lancé, début mars, une pétition contre la disparition des distributeurs ayant entre-temps récolté plus de 17.500 signatures, montrant que «l’accès à l’argent liquide est une préoccupation pour de nombreux Belges».

«Avec cet accord, la situation va continuer à se dégrader», résume Anne Fily, chercheuse en inclusion financière chez Financité. «Cet accord, qui n’a aucun caractère contraignant et ne prévoit ni vérification sur le terrain ni sanction, ne garantit pas l’accès à un distributeur», épingle Delphine Schedin, représentante de l’association des personnes âgées Okra.

Financité, Testachats et Okra appellent dès lors à ce que la Chambre puisse se prononcer sur ce protocole.

«Il est plus que temps que cette problématique fasse l’objet d’un débat démocratique et, le cas échéant, d’un cadre légal pour répondre aux besoins de la population, qui veut continuer à utiliser et à accéder au cash», exhorte Jean-Philippe Ducart de Test Achats.

Les trois organisations demandent également à ce que soit communiqué le détail du nombre d’emplacements et d’appareils par commune, afin que chaque entité puisse analyser la façon dont elle sera servie.