Fluvius risque une amende d’un million d’euros, plus 10.000 euros par jour: «Il n’a pas envoyé les données de consommation mensuelles des clients»

La raison ? D’une part, Fluvius souhaite effectuer des tests plus approfondis et, d’autre part, le gestionnaire de réseau veut donner la priorité à la résolution d’un autre problème, à savoir le groupe de 20.000 clients pour lesquels la transition vers la nouvelle base de données centrale de l’énergie pose encore des problèmes. « Fluvius souhaite que les experts en informatique nécessaires à la résolution des problèmes restants s’y consacrent pleinement dans les mois à venir, et non au suivi des volumes mensuels d’information », a déclaré Björn Verdoodt, porte-parole de Fluvius. Fluvius veut éviter que le déploiement de nouvelles applications ait un impact négatif sur un nombre encore plus grand de clients.