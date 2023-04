«L’écume de la guerre»: deux marins désarmés au beau milieu de l’océan dans cette nouvelle série à voir surNetflix

Mise en ligne ce dimanche 2 avril sur Netflix, la série « L’écume de la guerre » se compose de trois épisodes seulement, portés par les acteurs norvégiens Kristoffer Joner, Ine Marie Wilmann et Pål Sverre Hagen.

de videos

Le souffle court, on y suit deux marins d’un navire marchand, Alfred et Wally, qui se retrouvent désarmés au beau milieu de l’océan Atlantique, aux avant-postes d’un conflit auquel ils n’ont jamais voulu prendre part. Dans leur quête battante pour la vie, ils vont devoir ruser pour rentrer sains et saufs, tandis qu’un raid aérien s’abat sur leur pays. La femme d’Alfred, Cecilia, elle, affronte la guerre seule avec ses trois enfants à Bergen.