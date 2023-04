«Nous payons normalement sept fois plus cher»: de nombreux Belges ont profité de l’offre malgré les longues files à la caisse

Si la foule a répondu présent, c’est parce que des millions d’enfants ont grandi avec les livres de l’éditeur qui a également publié un nombre incalculable de livres scolaires et magazines éducatifs, comme le précise Het Belang van Limburg. Suite à un changement de propriétaire, la maison d’édition doit désormais déménager et cela implique le vidage complet de son entrepôt.

De belles affaires

Un succès qui s’est répété encore ce samedi. Lisa, Femke et Indra ont fait le déplacement et leur caddie était plein. « Cela fait déjà une demi-heure que nous trions et nous n’avons toujours pas fini. Nous sommes des logopèdes, des orthophonistes. Nous avons acheté plusieurs livres de langage et des livres pour copier des exercices. Les livres d’orthographe coûtent normalement près de 500 euros en tout. Nous avons payé 25 euros pour cinq pièces aujourd’hui », confient-elles à nos confrères.