Les candidatures pour l’édition 2023 de «Place aux Artistes» sont lancées à Liège!

Cet été, « Place aux Artistes » permettra à bon nombre de présenter leurs performances multiples sur deux espaces publics à Liège : au cœur du parc de la Boverie et dans la cour des Mineurs du Musée de la Vie wallonne.

Un rendez-vous qui se veut synonyme de partage, de convivialité et de douceur, accessible gratuitement au public. Et pour lequel la Ville de Liège et la Province viennent de lancer un appel à candidatures. Sont ciblées ici les disciplines comme la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques, le nouveau crique, la littérature ou encore l’enfance et la jeunesse.