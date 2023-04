Andy découvre avec stupeur le comportent du livreur DPD: il dépose le colis, le prend en photo… et repart avec, «mon fils l’attendait avec impatience!»

Andy Lambertin n’est pas un adepte des achats sur Internet. Pourtant, la semaine dernière, le père de famille belge n’a pas eu d’autres choix pour commander la nouvelle paire de chaussures de son fils. « Elle était en rupture de stock dans tous les magasins, nous les avons donc achetés en ligne là où les baskets étaient encore disponibles », explique-t-il au Belang van Limburg.

L’achat est effectué et la livraison est programmée au mardi 28 mars. Celle-ci est réalisée par le service DPD. « Ma femme a reçu un message indiquant que le colis serait livré entre 10 et 11 heures. Puis, un peu plus tard, elle a reçu un accusé de livraison avec une photo pour montrer que le colis avait été déposé chez nous. »