L’interview du dimanche du chocolatier Pierre Marcolini: «Je veux créer une école de l’excellence du chocolat»

C’est très difficile d’autant plus que nous travaillons à partir de la fève de cacao. Nous commençons la torréfaction, on fait le conchage…

Je suis curieux de voir comment cela va se passer. Je suis dubitatif et nous devons gérer notre stock. C’est là qu’est toute l’angoisse et nous en discutons avec les équipes.

«Très heureux d’avoir osé croire en ma passion à 14 ans»

Charleroi, il vous reste quelque chose ?

« Ma famille. C’est un ancrage extraordinaire. Toutes mes tantes y vivent. La sauce tomate, les pâtes, les gnocchis, la polenta, les odeurs… Beaucoup de fierté de se voir. Ce sont des gens qui ont travaillé beaucoup dans leur vie. Au sein de la famille Marcolini, il y a une notion de travail. Cela fait partie de nos valeurs. »

Comment est née votre passion du chocolat ?

Quand vous êtes petits et que vous échangez vos jeux pour votre passion des desserts, il y a deux solutions. Soit vous allez voir un psy, soit vous allez en faire une profession. À l’âge de 14 ans, au désespoir de ma maman, un dimanche matin, je lui ai dit que je voulais devenir pâtissier chocolatier. Il faut se remettre dans le contexte de 1978. À l’époque, on ne se dirige vers l’enseignement technique et professionnel que quand on a tout raté. Elle me regarde avec cette phrase incroyable : « tu vas tout de suite à la case prison ». J’ai été au CERIA, j’ai déposé mes « bagages » dans l’atelier et mon professeur m’a accueilli. Je me suis dit, « c’est ici que je veux être ».

Avec le recul, elle est contente d’avoir accepté ?

Je me souviens d’une scène où j’avais 19 ans et je fais les cours du soir en pâtisserie, en glaces et en chocolaterie. Elle m’accompagne à la remise de diplôme. J’y reçois la grande distinction en pâtisserie, en chocolaterie et en glace. Là, elle se rend compte « avec une larme à l’œil » de mon évolution.

Et aujourd’hui, pourquoi plus le chocolat que la pâtisserie ou la glace ?

Ce qui est terrible, c’est qu’on nous met dans des catégories. J’aime les trois. Pour le chocolat, je me suis basé sur toute l’histoire des chocolatiers belges du XXe siècle à partir de la fève de cacao. La torréfaction, c’est ce qui donne l’âme du chocolat. Je voulais contrôler tout le processus pour faire ma différence.

