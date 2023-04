Damn Good Café, un speciality coffee vient d’ouvrir en plein cœur du quartier Alhambra

Souvenez-vous. En novembre dernier, nous vous parlions du projet d’Eleonore, Louise, Pierre et Paul. Ces quatre amis souhaitaient ouvrir un « specialty coffee », c’est-à-dire un établissement qui propose du café de très bonne qualité. Ils avaient lancé un crowdfunding afin d’obtenir les fonds nécessaires pour acheter les dernières machines manquantes à la réalisation de leur projet. Aujourd’hui, Damn Good Café a ouvert ses portes depuis un mois dans le quartier Alhambra, au numéro 10 de la rue Saint-Jean Népomucène.

Chez Damn Good Café, tout est fait maison. Le café est torréfié par le quatuor. Les sandwiches chauds et les pâtisseries sont faits maison avec des produits locaux. « Même le pain est maison », précise notre interlocutrice. Pour Damn Good Café, il est également important d’avoir toujours au minimum une option vegane/végétarienne. Depuis l’ouverture le 20 février dernier, les clients sont au rendez-vous. « On s’intègre bien dans le quartier qui est au carrefour entre des habitations, des bureaux et des commerces. Le premier mois, c’est mieux passé que ce que nous avions prévu. C’est donc encourageant pour la suite », assure Eleonore.