Quatre bâtiments de Grâce-Hollogne vont connaître une rénovation énergétique: une réduction d’émissions de CO2 de 53%

Des rénovations qui vont permettre à la commune d’économiser un peu plus de 50 % sur sa consommation énergétique mais aussi de réduire drastiquement les émissions de CO2, via une économie évaluée à 53 %, soit 166 tonnes de gaz à effet de serre par année.

Un travail possible avec l’aide de RenoWatt et donc l’octroi de subsides dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie.

En janvier dernier, un contrat a été signé entre la commune et Luminus Solutions, qui réalisera les travaux (prévus sur une période de trois ans). Leur lancement est prévu pour fin d’année 2023 et comprend « la rénovation des toits, l’isolation des murs et le remplacement des châssis, mais également l’installation de nouvelles chaufferies et systèmes de ventilation, le placement de panneaux photovoltaïques sur les toits et la modernisation de l’éclairage, ainsi que l’optimisation de la régulation de toutes les techniques », précise Luminus au travers d’un communiqué, qui précise faire appel à des entreprises locales dans le cadre de ce chantier.