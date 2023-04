«L’ambulance a mis 45 minutes pour trouver ma maison»: incroyable imbroglio au niveau des noms de rue à la limite entre Lodelinsart et Jumet!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les habitants des rues du Château d’Eau et de la Marine en ont ras-le-bol ! Situées juste à côté de l’hôpital Marie Curie, ces deux artères s’entremêlent et sont le cauchemar des GPS. On ne compte plus le nombre de livreurs ou de postiers qui se sont déjà égarés…