Judo: Matthias Casse renoue avec la victoire après plus d’un an d’attente

Matthias Casse s’est imposé, ce samedi, en finale de la catégorie des moins de 81 kg, lors du Grand Chelem d’Antalya au terme d’un combat de toute beauté. L’Anversois, n°2 mondial, l’a emporté sur immobilisation après 4min05 dans le golden score face à l’Azéri (et ex-Iranien) Saeid Mollaei, rétablissant ainsi l’égalité à 4 victoires partout dans leurs confrontations directes. A un bon mois des Mondiaux de Doha (7-14 mai) et même en l’absence du n°1 mondial, le Géorgien Tato Grigalashvili, cette victoire constitue un gros adjuvant moral pour Casse qui n’avait plus remporté de tournoi depuis le 18 février 2022 lors du Grand Chelem de Tel Aviv. A 31 ans, Mollaei reste, en effet, un adversaire redoutable et il avait dominé le Belge lors de leurs deux dernières confrontations, notamment au Masters de Jérusalem, en décembre.

Comme d’habitude entre les deux hommes, cette finale a été avant tout une grosse bagarre de prise de garde, Casse ne commettant plus l’erreur de laisser son adversaire s’installer et multipliant les attaques (sans succès) en tomoe nage. Quand le golden score a été enclenché, après 4 minutes de combat sans le moindre point marqué, l’Anversois a haussé le rythme, a forcé l’Azeri, visiblement à la recherche de son second souffle, à concéder un deuxième avertissement avant de l’immobiliser après un peu plus de 4 minutes après avoir déjà été tout près de marquer sur un mouvement d’épaule.

Casse est apparu tout au long de la journée plein de calme et de maîtrise et n’a jamais été menacé au fil des tours, où il s’est imposé successivement face au Portugais Egutidze (IJF 52), à l’Ouzbek Murtozoev (IJF 142), à l’Espagnol Mendiola Izquieta (IJF 41) et au Français Djalo (IJF 9) avant de défier victorieusement Mollaei.