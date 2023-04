Arsenal s’impose facilement face à Leeds, Trossard se montre à nouveau décisif (vidéo)

Gabriel Jesus (35e et 55e), Ben White (47e) et Granit Xhaka (84e) ont fait trembler les filets des ’Peacocks’. Leandro Trossard est à l’origine d’une belle passe décisive sur le deuxième but de Jesus. Les visiteurs ont sauvé l’honneur sur un contre de Rasmus Kristensen (76e).

Nottingham a partagé l’enjeu face à Wolverhampton (1-1). Orel Mangala a joué 86 minutes pour les locaux.