D3B-Rochefort-Habay-la-Neuve: 2-0 pour Rochefort, à dix, via Ouedraogo et Etienne! Le titre de champion est là!

Lentz au but

dans le milieu : Remy et Geurde

Sur les flancs : Akwasi et Said

Devant : Ouedraogo et Cornet

Pas mal de surprises donc puisque Hicham Said, annoncé blessé, est finalement dans le onze de base.

Marvin Etienne saute du onze de base au profit du revenant Gilles Bernard, blessé depuis plus d’un an et qui va disputer ses premières minutes de la saison en D3. Il sera positionné en défense.

Sur le banc : Mathieu, Etienne, Thomas, Cherdon

Le match n’a pas démarré, une coupure de courant empêche la partie de démarrer !

Voilà, après cinq minutes d’inquiétude, les spots retrouvent leurs fonctions. Le match va démarrer dans quelques secondes.

On joue depuis 90 secondes, un tir de Copette est dévié par Lentz qui ne prend aucun risque. Premier corner !

Le début de match est à l’avantage des Luxembourgeois qui sont dans le camp local.

Un coup franc de Habay à ras du sol ne passe pas loin du but de Lentz (30e). Rochefort n’a toujours pas eu une occasion sérieuse.

On approche de la pause, un corner arrive sur la tête de Molinari qui place de peu à côté.

0-0 à la mi-temps avec une équipe de Habay qui domine cette première période.

C’est la reprise en seconde période !

1-0 pour Rochefort à la 49e. A la suite d’un centre, Ouedraogo profite d’un cafouillage dans le rectangle pour ouvrir le score et pousser les Marcassins vers le titre !

Exclusion pour Rochefort à la 65e : Geurde voit rouge pour être arrivé en retard sur un médian adverse. L’Union est donc en infériorité numérique.

Rochefort double la mise via Marvin Etienne, fraîchement monté au jeu à la 75e.

A la suite d’un corner mal renvoyé, le médian arme une demi-volée qui se loge dans un trou de souris.