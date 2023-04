D3B-Rochefort-Habay-la-Neuve, retrouve l’évolution en direct du match du titre pour les Rochefortois: après la panne de courant, le match est lancé

Lentz au but

dans le milieu : Remy et Senga

Sur les flancs : Geurde et Said

Devant : Ouedraogo et Cornet

Pas mal de surprises donc puisque Hicham Said, annoncé blessé, est finalement dans le onze de base.

Marvin Etienne saute du onze de base au profit du revenant Gilles Bernard, blessé depuis plus d’un an et qui va disputer ses premières minutes de la saison en D3. Il sera positionné en défense.

Senga retrouve donc une position plus habituelle de milieu de terrain.

Sur le banc : Mathieu, Etienne, Thomas, Cherdon

Le match n’a pas démarré, une coupure de courant empêche la partie de démarrer !

Voilà, après cinq minutes d’inquiétude, les spots retrouvent leurs fonction. Le match va démarrer dans quelques secondes.