«Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon?»: une enquête drôlesur la société hyperconnectéeau Théâtre des Martyrs

Tout est dans le titre de la pièce qui se joue au Théâtre des Martyrs du 28 mars au 2 avril. Dans un café Starbucks, Brandon va parler et Jessica va le quitter. Le suspense est ailleurs dans « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? ». La fin de l’histoire est le début d’une enquête drôle et critique imaginée par Pierre Solot et Emmanuel De Candido.

« ‘Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?’ est aussi une forme théâtrale qui mélange les genres : écriture, improvisations, musique, multimédia, théâtre de récit et ‘conférence gesticulée ». Ce procédé permet de fournir aux spectateurs des informations didactiques, de créer des moments de distanciation, de poésie et d’humour, de susciter des réflexions politiques et philosophiques qui enrichissent le récit dramatique. Les spectateurs sont plongés dans une expérience ludique et interactive qui glisse peu à peu vers une tragédie théâtrale », explique Emmanuel De Candido.