Soirée cauchemardesque pour Lukaku: le Diable rouge manque l’immanquable, l’Inter perd face à la Fiorentina (vidéo)

L’Inter et la Fiorentina étaient remontés sur la pelouse depuis trois minutes lorsque les Nerazzurri se sont présentés devant les cages de Terracciano. Les deux équipes sont alors dos-à-dos malgré une nette domination des locaux, bien décidés à la concrétiser. Parfaitement servi dans le rectangle, Bastoni délivre alors un centre en force à Romelu Lukaku positionné idéalement. La défense et le gardien adverse totalement battus, l’attaquant belge n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets mais le Diable rouge manque totalement son geste.

Piégée par une tête de l’ex-milieu de l’AC Milan Giacomo Bonaventura (53e), l’Inter concède son troisième revers consécutif, son quatrième en cinq matches.

Les Nerazzurri (3e, 50 pts) peuvent être dépassés par l’AC Milan (4e, 48 pts) si les Rossoneri s’imposent dimanche chez le leader Naples, dans le choc de la 28e journée. Ils peuvent aussi être rejoints par l’AS Rome (6e, 47 pts), hôte dimanche de la Sampdoria Gênes (19e).

L’Inter a pâti de sa maladresse offensive, incarnée par un Romelu Lukaku retrouvé en sélection mais encore malheureux avec le maillot nerazzurro, à l’image d’une énorme occasion ratée devant le but vide (49e).

La Fiorentina a trouvé la faille juste après sur un corner, conclu par Bonaventura après un premier renvoi d’André Onana sur une tête d’Arthur Cabral. Un avantage pas immérité pour la Viola, qui avait aussi été très dangereuse par Gaetano Castrovilli (13e, 48e) et Jonathan Ikoné (39e).

Menée, l’Inter a poussé mais Nicolo Barella a trouvé le poteau sur une volée (59e).

Ce revers va entretenir la pression croissante sur les épaules de Simone Inzaghi, incapable de relancer une équipe en manque de confiance et handicapée par des absences de marque (Skriniar, Calhanoglu, Dimarco).

«On doit être plus efficaces devant le but, on a eu tellement de balles de but qu’on devait concrétiser», a regretté l’entraîneur milanais sur DAZN.

«Sur la prestation, je n’ai rien à reprocher à mon équipe, j’étais beaucoup plus énervé après la défaite contre la Juventus (1-0, 19 mars). Mais c’est la dixième défaite en championnat, quelque chose ne va pas, on doit probablement travailler plus et mieux, moi en premier», a-t-il ajouté.

La Fiorentina confirme sa grande forme printanière avec une cinquième victoire de suite en championnat et la huitième toutes compétitions confondues avec ses succès en Ligue Europa Conférence.

Huitième, elle peut encore espérer accrocher un strapontin européen lors d’une fin de saison bien remplie, avec les demi-finales de la Coupe d’Italie, contre la Cremonese, et les quarts de C4.