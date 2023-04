D1A: La Gantoise inflige un score de forfait à Seraing, qui file tout droit vers la D1B (0-5)

C’est l’inévitable Gif Orban qui ouvrait le score après 18 minutes de jeu. Le Nigérian doublait la mise à la 52e minute et donnait l’assist à Hugo Cuypers, qui portait le score à 0-3, à la 54e. Jordan Torunarigha fit 0-4 à la 62e et Cuypers profitait de l’apathie serésienne pour donner au score des allures de forfait (0-5, 78e).

Pour Seraing, lanterne rouge avec 19 points, cela sent de plus en plus le roussi. Les Métallos pourraient même être relégués dès dimanche si Eupen, 15e avec 27 points et premier non-relégable+, s’imposait face aux Mauves.