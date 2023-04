«Je suis attiré par les filles de 10-11 ans», avoue Thierry, un Binchois de 51 ans devant le tribunal

Ce qu’on lui reproche est effectivement saumâtre, abject : entre le 20 et le 25 janvier 2021, Thierry, alors âgé de 49 ans, envoie des messages via Messenger à une jeune inconnue. « Sur sa photo de profil, elle paraissait 18-19 ans », confie-t-il.

En fait, non, pas du tout : son interlocutrice n’en avait que 11 ans, comme elle le lui a dit d’emblée. « Apeurée par les messages du prévenu qu’elle ne connaissait absolument pas, l’enfant en parle de suite à sa mère », rappelle Anne-Catherine Broucke, procureur du roi, lors de cette instruction d’audience. « La mère continue à converser avec cet inconnu : il demande des photos de l’intimité de celle avec qui il continue à discuter ! On est bien loin de ce que le prévenu explique ici, le fait d’être persuadé de parler à une fille de 18 ans. »

Lire aussi deux-ans-pour-un-predateur-qui-cherchait-des-photos-de-jeunes-filles-nues-jumet

Des antécédents

On apprend, sans trop d’étonnement, que l’homme a des antécédents spécifiques. Ce qui est plus étonnant, c’est que le prévenu n’ait pas été inquiété plus que cela : « J’ai entamé un suivi, qui s’est vite arrêté », explique-t-il lui-même pour de précédents faits comparables ; on parle ici d’attentats à la pudeur : l’homme s’était rué sur une jeune fille, en pleine rue, pour lui donner un « bisou » dans le cou.