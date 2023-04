Angelo Bison crève l’écran dans la saison finale d’Ennemi Public: «Gamin, j’ai fait le gille à Morlanwelz!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Guy Béranger échappera-t-il à sa nature monstrueuse ? Pour le savoir, rendez-vous sur la plate-forme Auvio de la RTBF où les six épisodes de la saison 3 sont disponibles en intégralité (de même que les saisons 1 et 2). Tournés dans les Ardennes et le Hainaut, les 26 épisodes ont révélé le talent des Belges, qu’ils soient réalisateurs ou comédiens. Avec une révélation pour le grand public : l’acteur Angelo Bison. Le saviez-vous, cet homme aux yeux noirs comme des puits de mine est originaire de Morlanwelz. Et il en est fier…