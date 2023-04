À nouveau buteur, Loïs Openda permet à Lens de l’emporter à Rennes et de s’emparer de la deuxième place de Ligue 1 (vidéo)

Redoutables dans les deux surfaces, les Sang et Or sont désormais à égalité de points avec Marseille (60 pts), accroché vendredi par Montpellier (1-1), mais avec une meilleure différence de buts.

Pour les Rennais, le podium s’éloigne encore un peu et la 5e et dernière place européenne ne tient désormais plus qu’à un fil, sous la menace de Lillois qui n’ont qu’un point de retard et attendent Lorient dimanche.