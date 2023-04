Découverte de Viva cruises: des croisières fluviales de luxe pour les francophones!

De luxe

Mais tout d’abord, le bateau et le service à bord. Ce qui est certain, c’est que nous n’avons pas été déçus. Nous étions à bord du VIVA ONE, qui dispose de 88 cabines pour 176 passagers et 48 membres d’équipage. Il y a deux restaurants à bord, une petite salle de gym pratique, un spa avec sauna et hammam et un bar très spacieux. La décoration est moderne et cosy.