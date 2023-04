David Dehenauw n’annonce pas de pluie mais de la fraîcheur pour les prochains jours: «Il y aura encore assez bien de nuages ce dimanche»

On a froid et on est trempé. Voilà le constat du premier samedi d’avril où, réellement, il n’est pas question de se découvrir d’un fil. Qu’on se rassure toutefois, les pluies abondantes d’hier ne devraient plus inquiéter ce dimanche. « Même si », détaille toutefois le sympathique David Dehenauw, « la réponse des rivières arrive toujours avec un peu de retard par rapport aux précipitations ». Mais le météorologue rassure : le temps sera sec dès aujourd’hui – hormis quelques risques d’averses en Ardenne – et dans les prochains jours. « Il y aura encore assez bien de nuages ce dimanche dans le sud du pays, et de larges éclaircies, graduellement dans le nord. Les maxima atteindront les 10 degrés en plaine et 6 degrés dans les hauteurs. Mais le vent sera encore présent. Moins fort que samedi mais on le ressentira encore, ainsi que de la fraîcheur ».

Car si le ciel belge va se dégager durant toute la semaine, les températures resteront en dessous des normales saisonnières. « On n’est pas encore au grand printemps ! », souligne David Dehenauw. On évitera donc de laisser tomber la veste. Et on ne fera pas encore trop de prédictions pour son jardin.

encore des gelées… Les nuits resteront encore très froides dans les prochains jours, avec « des gelées » annoncées dans les nuits de lundi à mardi et mardi à mercredi. « Les températures descendront jusqu’à -1, -2 degrés en plaine et jusqu’à -7 en Ardenne », prévient le météorologue.

Seule note positive, un ciel plus lumineux et un temps sec. « Lundi il fera beau mais frais avec des températures qui ne dépasseront pas les 10 degrés en plaine. Mardi, il y aura des périodes de soleil et de nuages. » La semaine devrait se dérouler à l’identique jusqu’au week-end pascal où les températures atteindront les 11 – 12 degrés. On n’est donc toujours pas dans les normales de saison, qui sont de 12 à 13 degrés. « La semaine suivante, le plus souvent le temps sera encore sec et les températures assez fraîches ». Le vent, qui reste de secteur nord-est renforçant cette sensation fraîche. Le mois d’avril ne nous réchauffe donc pas encore d’un mois de mars qui s’est avéré déprimant d’un point de vue météorologique. Avec 24 jours de précipitations, mars 2023 a égalé un record déjà enregistré trois fois par le passé (1994, 2001 et 2008), a signalé l’Institut royal météorologique dans son bilan climatologique mensuel.