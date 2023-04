Ronny Deila après Ostende-Standard: «Nous sommes maintenant dans une très bonne position»

« Je suis très heureux de cette victoire car j’avais vu les performances d’Ostende contre Bruges, Charleroi et Louvain, et je m’attendais à ce que ce soit difficile. Notre première mi-temps est l’une des meilleures réalisées cette saison. Je suis tout de même déçu de la façon dont nous avons gérer la deuxième période. Nous devons être plus constants. Mais bon, désormais, on est dans une bonne position dans la course au Top 8. Si nous avions perdu ici à Ostende, nous aurions été dans une très mauvaise situation. Chapeau, en tout cas, aux joueurs qui ont connu une semaine internationale chargée, comme Laifis et Bokadi. »