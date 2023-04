Au moment d’enchaîner Tour des Flandres et Paris-Roubaix, Wout Van Aert doit être monumental

Lauréat de la Primavera il y a trois ans, il tourne autour de son bonheur sur ces deux classiques qui semblent pourtant comme promises à ses multiples qualités. Touché par le Covid l’année dernière, le Flamand avait dû renoncer au dernier moment au Ronde. « Heureusement, je me sens maintenant en pleine forme », expose-t-il. « Le Tour des Flandres est toujours passionnant. Lors des reconnaissances, il y a déjà des supporters sur le bord des routes. C’est une course spéciale, tout comme Paris-Roubaix. L’objectif de l’équipe est de gagner l’une de ces deux courses, voire les deux. »

Wout van Aert va entrer dans sa semaine sainte. Avec le Tour des Flandres ce dimanche et Paris-Roubaix sept jours plus tard, le Belge va pédaler les deux grandissimes objectifs de son printemps. Deux Monuments qui, anomalie dans un palmarès aux multiples richesses, résistent toujours au Campinois.

« Un homme heureux »

Sa formation Jumbo-Visma est intraitable sur le pavé. C’est bien simple, elle a tout raflé dans ce cahoteux domaine depuis le début des festivités. Et même sans Dylan van Baarle, qui peine à se remettre de sa chute sur l’E3, le groupe néerlandais s’impose comme un collectif capable de vriller la course. Vainqueur d’À travers la Flandre ce mercredi, de Gand-Wevelgem dimanche sur cadeau du patron « Woutje », Christophe Laporte est le deuxième gradé de l’équipe qui compte aussi un Tiesj Benoot, le vainqueur de Kuurne, qui carbure au super. « Je suis conscient qu’en tant qu’équipe, nous réalisons une série très spéciale », poursuit le Belge. « Nous avons déjà bu beaucoup de champagne et nous ne réalisons que trop bien que nous avons gagné des courses magnifiques. Tout le monde aura du stress ce dimanche. Que vous ayez beaucoup gagné ou pas. À Bruges, tout le monde repart à zéro. Bien sûr, un bon bulletin donne beaucoup de confiance. J’aimerais beaucoup ajouter le Ronde ou Roubaix à mon palmarès. Je me sens bien. J’ai récupéré de deux courses difficiles. Tout s’est passé comme prévu. Je suis un homme heureux. »