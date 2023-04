Avant d’affronter Eupen, Brian Riemer veut «viser plus haut»

Pour motiver ses troupes, Brian Riemer a choisi l’option dite offensive. On dit souvent que la meilleure défense reste l’attaque, le coach mauve et blanc semble l’avoir parfaitement compris. Lui qui sait pertinemment bien que son équipe ne peut se permettre de sortir du Top 8 tant convoité au terme d’une lutte acharnée, tant en interne que sur les prés verts. « J’ai un bon feeling par rapport au sprint final. L’ambiance est bonne, les internationaux ont engrangé des minutes importantes pour la confiance et nous avons des arguments à faire valoir. Si nous conservons l’état d’esprit affiché avant la trêve, je suis convaincu que nous aurons le sourire lors du décompte final ».

C’est rare mais le coach déclame des mots ambitieux. Fini d’avancer à tâtons, le mot d’ordre est la continuité. « Sans toutefois prendre qui que ce soit de haut. Eupen est dans une situation compliquée et stressante mais cela reste un opposant qui ne lâche rien et qui peut nous poser des problèmes. Cela étant, si tout le monde se concentre sur son job, la victoire ne doit pas nous échapper. Nous en avons besoin ». Non seulement pour conserver le discours actuel mais surtout avoir un peu d’avance sur Charleroi. Un concurrent qui reste maître de son destin et qui pourrait effacer la bonne humeur présente dans les esprits anderlechtois.