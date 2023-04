Standard: une bouffée d’air près de la mer

KV Ostende 1

Standard 3

Les buts : 8e et 11e Ohio, 18e Fossey (0-3), 40e Arase (1-3). KV Ostende : Hubert, Rodin, Barac (86e Batzner), Ndicka, Urhoghide, Arase (46e Datanga), Dewaele (46e D’Arpino), McGeehan (87e Tanghe), Sakamoto, Hornby, Ambrose (78e Berte). Standard : Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey (59e Melegoni), Alzate, Cimirot, Donnum, Balikwisha (86e Canak), Zinckernagel (90e Davida), Ohio (69e Perica). Cartes jaunes : McGeehan, Dewaele, Ndicka, Canak. Carte rouge : 59e Urhoghide. Arbitre : M. Van Damme.

Le vent, la pluie, la bête blessée qui se bat pour survivre mais surtout les victoires du Cercle et de Charleroi plus tôt dans l’après-midi : le Standard semblait sous pression avant de se rendre à Ostende samedi soir. Bien aidé par un adversaire qui s’est un peu saboté lui-même, réduit à dix à l’heure de jeu, le club liégeois n’a finalement pas tremblé pour aller chercher trois des six points voulus par Ronny Deila dans la course au Top 8.

Dans un schéma et avec une équipe classiques, le Standard s’est fait peur en laissant croire aux Ostendais que même en passant à travers leur match, ceux-ci pouvaient encore revenir au score : Dussenne (pas assez ferme face à Ndicka) et Donnum (qui a oublié Arase buteur dans son dos) ont été fautifs sur cette action ostendaise, quelques minutes avant la pause. Mais grâce à une première demi-heure où tout a roulé (3 occasions, 3 buts) et à un geste stupide d’Urhoghide, exclu pour un tacle trop dangereux sur Zinckernagel sous les yeux de M. Van Damme, le club liégeois a rapidement compris que l’essentiel, la victoire, était acquis.

Goal de Fossey mais pas de pirouette

En moins de trois minutes, Noah Ohio a doublé son compteur buts cette saison ! D’abord sur une phase un peu étrange, un centre complexe de Donnum repris du pied gauche, en extension, par le Hollandais, de quoi rappeler aux plus nostalgiques le but de Zlatan Ibrahimovic contre l’Italie lors de l’Euro 2004. Avec certes moins de glamour et un Guillaume Hubert surtout beaucoup plus maladroit que Gigi Buffon en son temps. Derrière, Ohio a enchaîné avec un goal pour le coup bien plus lisible : vitesse en profondeur, un geste de bras subtile pour maintenir le défenseur adverse hors du coup et un pied gauche qui ne tremble pas pour faire le break. Splendide.