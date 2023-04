Il aura fallu un scénario fou à Charleroi pour intégrer le Top 8: «C’est un nouveau match référence»

Les Zèbres sont passés par toutes les émotions ce samedi en début de soirée en Campine. Rapidement menés au score alors que Bayo était passé proche de faire 0-1 (6e) et qu’ils étaient plutôt bien entrés dans le match, les hommes de Felice Mazzù n’ont pas abandonné et ont pu compter sur un Koffi des grands soirs pour maintenir un unique but d’écart, tandis qu’Erik Lambrechts se montrait clément avec Ozornwafor après avoir été appelé par le VAR suite à un tacle très limite (32e). Titularisé pour la première fois depuis son retour « pour ne pas avoir à changer plusieurs joueurs de position et parce qu’il a montré de bonnes choses », le Nigérian a d’ailleurs vécu une première mi-temps compliquée, avant de céder sa place pour éviter de voir rouge. Cela n’avait toutefois pas empêché les Zèbres de mener à la pause grâce à des buts coup sur coup de Bayo puis de Heymans, qui ne le célébrait pas en mémoire de ses années de formation à Westerlo. En fin de premier acte, les Zèbres auraient pu se mettre plus à l’abri, sans trouver l’ouverture (43e, 45e).