Ce dimanche, l’Union entame deux mois de folie: «Nous savons que la pression va grandir petit à petit»

« Ce n’est pas un souci, les gars ont déjà joué avec ce paramètre à de nombreuses reprises. En début de saison, le monde extérieur se demandait comment l’union allait gérer la saison dite de confirmation. Quelques mois plus tard, le groupe est déjà qualifié pour les Champions Playoffs, reste engagé en Europa League et a réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique. Des prouesses que personne ne pourra nous enlever ». Comme souvent, le coach va droit au but. Une approche vocale qui transpire sur le terrain avec un jeu direct et résolument offensif. Si les Unionistes font peur à tous leurs adversaires, c’est parce que l’expression « l’appétit vient en mangeant » fait partie intégrante de leur quotidien. « Bien sûr que nous sommes des candidats au titre, dire le contraire serait inopportun ». Cette phrase, lâchée par Teddy Teuma après la qualification historique contre l’Union Berlin, a beau sentir l’euphorie, elle ne fait que traduire l’immense confiance présente dans un vestiaire vorace et déterminé.

Maintenant, et en dépit du bonheur pour les fans de pouvoir suivre les péripéties des joueurs tous les trois jours, les efforts consentis doivent amener quelque chose. Bien jouer pour terminer deuxième comme la saison dernière et vivre un été amer, cela n’a aucun sens. Pour encore franchir un cap, l’Union doit désormais passer du rêve à la réalité. En domptant la pression, en poursuivant sur sa lancée et en se disant clairement qu’il y a un très gros coup à jouer. La machine brugeoise est aux oubliettes et la locomotive venue de Genk commence à manquer de charbon… « Nous devons viser le plus haut possible tout en conservant les pieds sur terre. Faire preuve d’ambition et d’humilité… »