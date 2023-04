Tour des Flandres: favoris, horaires, diffusion tv… ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la course

Mathieu van der Poel a ajouté un second succès au Ronde en s’imposant l’année dernière. Le Néerlandais s’est offert un troisième Monument à Milan-Sanremo en mars. Avec trois Monuments à son palmarès, il détient le record pour un coureur en activité avec Pogacar, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège (2021) et du Tour de Lombardie (2021 et 2022). Wout van Aert n’a lui remporté qu’un seul Monument, Milan-Sanremo en 2020.

La course débutera dès 10h tandis que l’arrivée devrait se dérouler peu avant à 17h. Pour suivre la course en direct, il est possible de suivre dès 10h cette 107e édition du Tour des Flandes avec nous en direct commenté. En télévision, Tipik va prendre l’antenne dès 9h55. La course basculera ensuite à 13h35 sur La Une.