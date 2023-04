Formule 1: Max Verstappen remporte un GP d’Australie dans le chaos le plus total devant Lewis Hamilton

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d’Australie de Formule 1, troisième manche du championnat du monde, dimanche, sur le circuit d’Albert Park à Melbourne (5,278 km). Le champion du monde, leader du championnat, a devancé, au terme d’une course marquée par trois drapeaux rouges, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

George Russell (Mercedes) et Hamilton, respectivement deuxième et troisième sur la grille, prenaient le meilleur départ et dépassaient Verstappen, relégué en troisième position. La course de Charles Leclerc (Ferrari), vainqueur l’an passé, s’arrêtait dès le premier virage. Au 9e tour, les commissaires de course brandissaient le drapeau rouge après un accident d’Alexander Albon (Williams). Au grand dam de Russell, qui était rentré au stand dès l’entrée en piste de la safety car et reculait en septième position pour le nouveau départ.